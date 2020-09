Napoli - "Nella serata dove la curiosità era tutta per Osimhen a rubare la scena ci ha pensato Petagna. All’esordio in maglia azzurra segna e fa segnare. Si compiace chi lo ha voluto. Sarà una valida alternativa tattica e un agguerrito concorrente per i compagni di reparto". Questo il tweet di Carlo Alvino dopo Napoli-Pescara.