Alvino: "Napoli macchina da gol infernale! Champions meritata, al riparo da diabolici disegni"

Ultimissime notizie Napoli. Gli azzurri schiacciano l'Udinese per 5-1 e volano momentaneamente al secondo posto in classifica. Il giornalista Carlo Alvino commenta così il successo a fine partita su Twitter: "Una infernale macchina da gol. Questo è il Napoli. Prestazione sontuosa da grande squadra. Gli azzurri sanno che ora non basta più vincere ma bisogna stravincere per mettersi al riparo da spiacevoli sorprese e da diabolici disegni. Se cercate una squadra che merita sicuramente la Champions l'avete trovata! Per trovare chi fare fuori dalla corsa rivolgersi altrove".

Alvino su Napoli-Udinese 5-1