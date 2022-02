Il collega Carlo Alvino, ha commentato su twitter, la vittoria del Napoli a Venezia

“Vincere a tutti i costi per non perdere l’occasione”. Era questo che si chiedeva al Napoli. Trasformare la pressione in vittoria, per chi non è abituato, non è mai facile. Il Napoli c’è riuscito con merito. Bravi tutti. Uniti alla meta. Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno