Alvino: "Barcellona-Napoli, gli azzurri costretti ad atterrare in Francia se l'UEFA confermerà la partita"

Ultimissime calcio Napoli - Tweet di Carlo Alvino dopo il blocco aereo della Spagna nei confronti dell'Italia che si ripercuoterà inevitabilmente anche sul Napoli atteso dalla trasferta a Barcellona.

La stop dei voli dall’Italia verso la Spagna obbliga il Napoli a cambiare il suo programma per la trasferta a Barcellona. Se la Uefa conferma la disputa della gara e se non dovessero esserci deroghe il club sarà costretto ad atterrare in Francia e proseguire in bus per Barcellona

— Carlo Alvino (@Carloalvino) March 10, 2020