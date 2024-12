Tweet del giornalista Carlo Alvino:

"Adesso voglio proprio vedere se per i prossimi sette giorni tv, radio, giornali e siti internet ci “bombarderanno” su queste clamorose espulsioni non date o se calerà (come facilmente prevedibile) un connivente silenzio. Questi sono i dettagli che indirizzano i match …due rossi evitati… l’avrebbe pareggiata ugualmente la Juve? Non lo possiamo sapere, resta però insopportabile ed irritante sentire giustificazioni ad ogni intervento a favore dei “soliti noti”!"