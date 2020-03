Allarme Coronavirus, arriva il messaggio di Messi: "Vicino a chi soffre. Restiamo a casa, è importante"

Lionel Messi, attaccante del Barcellona, vista l'esplosione del Coronavirus anche in Spagna, ha voluto pubblicare sui propri canali social un messaggio rivolto a tutti:

"Sono giorni complicati per tutti - le sue parole - viviamo preoccupati per ciò che sta accadendo e vogliamo renderci utili mettendoci al fianco di coloro che stanno vivendo il peggio: o perché tutto questo ha colpito direttamente loro o la loro famiglia e i loro amici, oppure perché stanno lavorando in prima linea per combatterlo negli ospedali e nei centri sanitari. Voglio dare molta forza a tutti loro. La salute deve sempre venire prima".