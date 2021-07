Ultimissime notizie. Allan è tornato a Napoli. L'ex centrocampista azzurro si trova sull'isola di Ischia per trascorrere le vacanze estive, probabilmente in compagnia della sua famiglia. Il brasiliano è stato fotografato al Giardino Eden di Ischia in compagnia di amici: tra di loro anche Jacopo Dezi, ex giocatore del Napoli.

