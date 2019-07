Algeria in finale di Coppa d'Africa, Ghoulam esulta: "Grazie! Ancora una vittoria e passerai alla storia" [FOTO]

Un traguardo storico per l'Algeria che, superando per 2-1 la Nigeria grazie alla punizione di Mahrez, ha conquistato il pass per la finale di Coppa d'Africa in cui affronterà il Senegal. Grande gioia per Ghoulam, che su instagram ha commentato così l'evento:

"Che suspense ma alla fine è vittoria! Fiero di voi e grazie per tutto questo! Viva l'Algeria. Un'altra vittoria e passerai alla storia".