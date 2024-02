Addio a Wolf Chitis, il cordoglio di De Laurentiis: "Un gran signore, vicini alla moglie Rossana"

Messaggio di cordoglio via Twitter da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Addio a Wolf Chitis, il cordoglio di De Laurentiis

“Oggi è venuta a mancare una persona che difficilmente si potrà dimenticare. Wolf Chitis, per tutti Volia. Un gran signore, discreto e protagonista allo stesso tempo di una vita vissuta come ambasciatore del saper vivere. A casa sua, lui e Rossana ricevevano tutti con quella raffinata ospitalità che non si può scordare.

Siamo vicini alla moglie Rossana e ai suoi figli ai quali esprimiamo il nostro più profondo cordoglio.

Aurelio e Jacqueline De Laurentiis oltre a tutto il calcio Napoli".