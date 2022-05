Notizie Calcio - Terribile lutto in serata: dopo una lunga malattia, si è spento Guido Lembo all'età di 75 anni. Poco fa è arrivato anche il cordoglio del presidente Aurelio De Laurentiis attraverso il prprio account Twitter: "Caro Guido, quante serate nel tuo locale Anema e Core! Sei riuscito a far ballare sui tavoli intere generazioni che ti hanno adorato per la tua verve inesauribile. Ci hai amato e anche noi ti abbiamo voluto bene. Ci mancherai. Aurelio".