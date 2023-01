Adani: "Tutti vorrebbero che la propria squadra giocasse come il Napoli"

Daniele Adani, ex giocatore e attuale opinionista, è intervenuto alla BoboTv:

“Tutti hanno la loro fede, la loro passione e difendono i loro colori. L’Italia è un paese calciofilo. Quando uno va a dormire la sera, se pensa al calcio che vorrebbe vedere per la sua squadra pensa al Napoli. Tutti vorrebbero vedere giocare la propria squadra del cuore come il Napoli. Questa squadra è nata dal cambiamento dello scorso anno, è stata depotenziata nel valore ma non nel percorso. Gli acquisti fatti e il lavoro quotidiano hanno portato al percorso più nobile, spettacolare e redditizio che ci potesse essere”.