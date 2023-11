Adani risponde a Vieri: "Perché nessuno sapeva se era giusto?" | VIDEO

Caso Bobo Tv con Vieri che manda via dal suo programma Adani, Cassano e Ventola. Tante voci su una possibile rottura tra le parti con il programma che è ripreso con nuovi volti.

Bobo Tv: Adani risponde a Vieri

Ultime notizie - Lele Adani è intervenuto sui social con un video per rispondere a distanza a Bobo Vieri. Si parla tanto della Bobo Tv in queste ore per la rottura che ci sarebbe stata tra le parti, dove si cerca ancora di capire un reale motivo. Adesso c'è bisogno di vedere come andrà avanti senza Adani Cassano Ventola la Bobo Tv di Vieri. Questa, intanto, la risposta di Adani a Vieri sui social: "Ma se era giusto cambiare, perché nessuno sapeva?". Proprio Vieri aveva raccontato che alla BoboTv la separazione era arrivata "perché era giusto cambiare". Una scelta che ha mandato su tutte le furie Cassano, che a Striscia la Notizia ha fornito la propria versione, mentre Adani ha scelto i social.