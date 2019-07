"Non devi mollare, devi avere coraggio! Sono parole scontate, ma vere. Mister mi permetto di dirti di affrontare questa brutta fase appieno, fregandotene di quello che hai! Vivi come se non avessi niente e pensa sempre positivo, CORAGGIO". Così su Twitter Francesco Acerbi, difensore della Lazio che alcuni hanno fa ha sconfitto il tumore, in un messaggio rivolto a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che ha scoperto di essere affetto da leucemia.