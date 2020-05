31 anni fa la Coppa UEFA, Maradona ricondivide il video del Napoli: "Grazie a compagni di squadra e città!" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Diego Armando Maradona, ex stella del Napoli ed attuale allenatore del Gimnasia La Plata, ha ricondiviso sul proprio profilo Instagram il video pubblicato dalla SSC Napoli sul proprio account per celebrare l'anniversario numero 31 della vittoria degli azzurri in Coppa UEFA. Chiaro il suo messaggio, indirizzato ai tifosi partenopei ed a tutti i suoi ex compagni di squadra:

"Un anno in più di questo successo calcistico indimenticabile. Grazie a tutti i miei compagni di scuola, grazie alla città di Napoli e grazie al club per questo bellissimo riconoscimento".