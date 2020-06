Ultime notizie calcio Napoli – Gianluca Vigliotti, giornalista di Canale 21, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato: ”Il Barcellona in questo momento post coronavirus sta faticando. Il Napoli ha il dovere di crederci anche se sarà molto difficile. In campionato ci si gioca tutto nello scontro diretto con l’Atalanta per la corsa alla Champions. Spero che per Lozano il gol a Verona sia la svolta”.