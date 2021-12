Vigliotti: "Convocazione Osimhen? Ha vinto la logica, c'era un rischio enorme per la Nigeria"

Notizie Napoli calcio. Gianluca Vigliotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sulla non convocazione di Osimhen c'è lo zampino della logica, con presa di coscienza della federazione nigeriana. Il centravanti non poteva rispondere alla convocazione viste le sue condizioni fisiche, nel caso contrario la Nigeria si sarebbe assunta grandissimi rischi in merito.

Insigne? Non può essere considerato come gli altri calciatori, essendo il capitano del Napoli. Tutti ci auguriamo che possa restare in azzurro, ma la scelta spetterà al ragazzo ed alla società. L'unica cosa che mi auguro è che qualsiasi decisione venga presa in tempi brevi".