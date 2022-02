Verso Napoli-Inter, Inzaghi pronto ad un turnover moderato in Coppa Italia: le scelte

Notizie calcio. Sabato al "Maradona" andrà in scena lo scontro diretto tra Napoli e Inter. Prima, però, i nerazzurri saranno impegnati nei quarti di Coppa Italia contro la Roma dell'ex Mourinho. Possibile, riporta Tuttosport, che Inzaghi possa optare per un turnover moderato contro i giallorossi:

Il turnover non sarà certamente massiccio come per la gara degli ottavi con l’Empoli ma riguarderà tutti i reparti anche considerando i prossimi impegni: Perisic , uscito malconcio dal derby, ripartirà dalla panchina, mentre a Barella verrà chiesto un sacrificio, visto che dovrà giocoforza riposare contro il Liverpool quando sarà squalificato (in mezzo ballottaggio a tre per l’altra maglia tra Calhanoglu , Vidal e Vecino ).

Con Caicedo e Correa ko, la coperta resta corta in attacco dove l’unica certezza è la titolarità di Alexis Sanchez con Lautaro destinato a fare staffetta con Dzeko . Un cambio pure in difesa dove De Vrij verrà sostituito da Skriniar in mezzo con D’Ambrosio sul centrodestra