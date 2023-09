Notizie calcio. Sabato è in programma Genoa-Napoli, 4^ giornata di Serie A, con il mister rossoblu Gilardino che non dovrebbe avere a disposizione Junior Messias e Alessandro Vogliacco, alle prese ancora con i rispettivi infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare le prime partite. I due giocatori, riporta l'edizione genovese de La Repubblica, sono al lavoro per recuperare ma l'intenzione è non rischiare alcun tipo di ricaduta.