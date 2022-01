Verso Bologna-Napoli, il report della squadra di Mihajlovic: "Hickey guarito dal Covid, terapie per Orsolini e personalizzato per Schouten"

Notizie Napoli calcio. Il Bologna mette il Napoli nel mirino. Lunedì alle 18.30 al Dall'Ara arriverà la squadra di Spalletti nel posticipo della 22^ giornata.

Hickey è risultato negativo al Coronavirus e dunque potrà ricominciare ad allenarsi col resto dei compagni: ottima notizia per il tecnico del Bologna che così ritrova il suo laterale sinistro titolare. Di seguito il report ufficiale del club sulla seduta di oggi.

"Nel pomeriggio soleggiato di oggi sono proseguiti i lavori dei rossoblù verso la partita col Napoli. Agli ordini di Sinisa Mihajlovic la squadra ha svolto un’attivazione atletica, una serie di esercitazioni tattiche e lavoro a tema in due gruppi. Programma personalizzato per Jerdy Schouten, terapie per Riccardo Orsolini".