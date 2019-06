Verona promosso in Serie A dopo la finale Play Off contro il Cittadella. Il Verona torna in Serie A. Decisiva la vittoria per 3-0 del ritorno dopo la sconfitta per 2-0 all'andata a favore del Cittadella. Rimonta perfetta trascinata da Di Carmine. Dopo Brescia e Lecce sarà quindi il Verona la terza squadra che vedremo in Serie A l'anno prossimo.