Verona-Milan a Doveri, Tudor seccato: "Un po' permaloso, esagerato il rosso a Ceccherini col Napoli"

Notizie calcio. Verona-Milan, snodo cruciale per la corsa Scudetto dei rossoneri, sarà affidata all'arbitro Doveri. una designazione che non piace molto al tecnico degli scaligeri Tudor, che torna su un episodio di Verona-Napoli.

Intervenuto in conferenza stampa, mister Igor Tudor ha commentato così l'assegnazione di Verona-Milan al signor Doveri:

"Lo stimo, ha qualità, anche se per i miei gusti è un po' permaloso. Il rosso a Ceccherini contro il Napoli fu esagerato, prese il secondo giallo a sessanta metri dalla porta, che per me non c'era. Spero che non si parlerà di lui dopo la partita",