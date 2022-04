Ex Figc, Valentini a CN24: "Decreto Crescita un boomerang, c'è una proposta che sta spaccando i club di Serie A"

Notizie Napoli calcio. Antonello Valentini, ex direttore FIGC, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Decreto Crescita fu messo in piedi dal Governo per riportare in Italia i cosiddetti cervelli in fuga. Sarebbe stato opportuno tenere fuori i calciatori o gli sportivi professionisti da questo decreto, perchè ha portato una crescita esponeziale di arrivo di giocatori stranieri che ha penalizzato quelli italiani. E' stato utilizzato in maniera legittima ma si è trasformato in un boomerang, perchè non ha riportato in Serie A neppure i campioni.

Io mi auguro in una modifica, ma al Governo abbiamo un'ottima ex atleta come Valentina Vezzali che sta però dimostrando poca conoscenza della materia politica dello sport italiano. Solo in Italia è avvenuto un aumento così importante di giocatori non selezionabili per le Nazionali. Se il sistema vuole ripartire bisogna venir fuori dall'equivoco. C'è una proposta per limitare il ritorno degli stranieri in Italia con meno di 2 milioni di stipendio, ma c'è già una frattura tra le società che sono divise".