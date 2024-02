Ultim'ora Sky - Dionisi vicino all'esonero: due nomi per sostituirlo da Sassuolo-Napoli

Ultime notizie Serie A - Potrebbe non esserci Dionisi sulla panchina mercoledì, in Sassuolo-Napoli: dopo il brutto ko casalingo contro l'Empoli per 3-2 nel recupero, il Sassuolo sta valutando il futuro dell'attuale allenatore, in vista della sfida con i partenopei.

Lo scrive - con un'ultim'ora via Twitter - Gianluca Di Marzio per Sky Sport:

E sul suo sito, aggiunge:

"Si avvicina la svolta in panchina per il Sassuolo: l'allenatore Alessio Dionisi non è mai stato così a rischio esonero. La sconfitta dei neroverdi in casa contro l'Empoli, la quinta nelle ultime sei partite di Serie A, potrebbe essere decisiva per arrivare definitivamente al cambio in panchina. L'esonero appare molto probabile.

La dirigenza del Sassuolo deve ancora prendere una decisione definitiva sul futuro di Alessio Dionisi, ma la sconfitta contro l'Empoli e la situazione di classifica sempre più complicata questa volta dovrebbero portare all'esonero dell'allenatore ex Venezia.

Il Sassuolo è a quota 20 punti e si trova al 17esimo posto della classifica di Serie A, a pari merito con l'Hellas Verona, che ha però una partita in più: i neroverdi devono giocare il prossimo mercoledì, 28 febbraio, il recupero contro il Napoli. Si attende la scelta del Sassuolo nelle prossime ore: la svolta in panchina in casa neroverde è vicina, Dionisi attende di conoscere il proprio futuro.

Il Sassuolo nel frattempo sta valutando vari profili per sostituire Dionisi: Ballardini e Semplici sono in lista, ma il primo ha un contratto importante e lungo ancora in essere con la Cremonese. Fabio Grosso era stato sondato nelle scorse settimane, quando Dionisi sembrava a rischio prima della partita col Torino, ma i discorsi non sono più proseguiti. Al momento nessun contatto con Luca Gotti e Marco Giampaolo".