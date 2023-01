Ultim'ora Sky - Cremonese, Alvini verso l'esonero: due candidati per sostituirlo

Ultime notizie Serie A - Ore calde per quanto riguarda il futuro della panchina della Cremonese. Dopo la sconfitta contro il Verona, la società sta valutando l'esonero di Alvini. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui però, al momento la società sta facendo le dovute riflessioni, ma il patron Arvedi sta valutando seriamente il cambio in panchina. La decisione sarà presa in giornata, quindi a breve.

Ricordiamo infatti che settimana prossima il Napoli affronterà proprio la Cremonese in Coppa Italia, martedì al Maradona: si giocano i quarti di finale alle ore 21:00.

Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport,

La sconfitta contro l'Hellas Verona potrebbe essere stata decisiva per il futuro di Alvini. La squadra grigiorossa è adesso ultima in classifica con 7 punti, unica squadra senza avere ancora trovato la vittoria in campionato. Adesso, la società sta valutando il cambio in panchina. Tra i nomi in lista per sostituire l'attuale allenatore ci sono Ballardini e Roberto D'Aversa, presente ieri allo stadio, da valutare il possibile inserimento di allenatori specializzati in salvezze, come Iachini e Semplici.