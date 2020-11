ULTIM'ORA - Milan, si ferma Rafael Leao: controllo fra 10 giorni, salta il Napoli

Ultimissime Napoli-Milan - Durante l’incontro di ieri con la nazionale del Portogallo Under 21, Rafael Leao ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Come riportano i colleghi di Sky Sport, un esame di controllo verrà effettuato fra 10 giorni per valutare ulteriormente l'infortunio.

Napoli-Milan, infortunio per Rafael Leao

MilanNews parla inoltre dei tempi di recupero, sicuramente Rafael Leao salterà Napoli-Milan:

"Il portoghese salterà sicuramente le prossime tre partite contro Napoli, Lille e Fiorentina, prima di effettuare nuovi controlli. Brutta tegola per la squadra rossonera, in quanto Leao prima di recarsi in Nazionale era uno dei giocatori più in forma del Milan".