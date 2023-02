Ultim'ora - Juventus, presentato in serata il ricorso per i 15 punti a Collegio di Garanzia del CONI

Ultime notizie Serie A - Dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte di Appello della Figc, il club bianconero aveva 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, ultimo grado della giustizia sportiva, contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Ricorso che il club bianconero ha presentato nella serata di martedì 28 febbraio. La notizia è di pochi minuti fa, come confermato da Sky Sport:

La Juventus ha presentato nella serata di martedì 28 febbraio il ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI, dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti al club bianconero. Solo pochi giorni fa era stato il Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo, ad annunciare che sarebbe stato presentato nei primi giorni di questa settimana.