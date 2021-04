Ultimissime Serie A - Fiorentina in silenzio stampa ed in ritiro. È questa la decisione presa dai vertici viola dopo la sconfitta della squadra di Iachini sul campo del Sassuolo, decisione che arriva in questi minuti da Firenze.

Il ritiro, a tempo indeterminato, partirà da domani visto che stasera la squadra tornerà tardi da Reggio Emilia e non ci sono i tempi per organizzare.