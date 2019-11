Ugolini: "Con il 4-3-3 tornerebbero a sorridere in tanti, Ancelotti però sembra voler proseguire con il 4-4-2"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Ugolini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Siamo in attesa di capire le scelte di Carlo Ancelotti. Sembrava indirizzato verso il 4-3-3 il Napoli, poi alla vigilia ha riproposto il 4-4-2 con interpreti a sorpresa. Partita difficile da gestire anche mentalmente. Ci saranno 60mila tifosi rossoneri, situazione complicata per entrambe le squadre. Con il 4-3-3 tornerebbero a sorridere in tanti, motli calciatori hanno fatto il meglio nel 4-3-3 in passato".