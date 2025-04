Le quattro partite di Serie A rinviate oggi in segno di lutto per la morte di Papa Francesco saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle 18.30. Lo ha ufficializzato la Lega con un comunicato. Gli incontri da recuperare sono Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juve, che si giocheranno tutte in contemporanea alle 18.30 per non sovrapporsi alla Coppa Italia. Mercoledì sera è già in programma infatti la semifinale di ritorno Inter-Milan (ore 21, andata 1-1).