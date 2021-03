UFFICIALE - Roma, caso Diawara: ricorso respinto, resta il 3-0 a tavolino per il Verona

Ultimissime Serie A - Adeso la notizia trapelata nelle scorse ore è ufficiale: è appena arrivata la decisione riguardo la questione Diawara e il 3-0 a tavolino di inizio campionato contro l'Hellas Verona.

Ufficiale Roma, ricorso respinto: resta il 3-0 a tavolino per il Verona

Si è tenuta oggi pomeriggio l'udienza per il ricorso avanzato da parte della Roma per cancellare il 3-0 a tavolino maturato con il Verona ad inizio campionato. L'errore di inserire Diawara nella lista under 22 è stato fatto "in buona fede", secondo il pensiero esternato oggi dal club giallorosso, ma nonostante questo il ricorso non è stato accolto.

Il collegio non ha voluto sentire ragioni e nell'udienza presieduta da Marco Frattini è stato confermato il 3-0 a tavolino a favore degli scaligeri, dunque la storia è definitivamente chiuso, con esito negativo purtroppo per i giallorossi.