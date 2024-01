UFFICIALE - Napoli-Salernitana cambia data: ecco quando si gioca

Ultime notizie Serie A - Con l'eliminazione della Salernitana in Coppa Italia (6-1 della Juventus ieri sera), è ufficiale anche il cambio data per Napoli-Salernitana della 20ª giornata: precedentemente in programma alle ore 15:00 di domenica 14 gennaio 2023, cambia data per scelta della Lega Serie A.

Napoli-Salernitana: data e orario gara Serie A

Infatti, nel comunicato della Lega Serie A si legge:

"In caso di mancata qualificazione della Società US Salernitana ai Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, la gara Napoli-Salernitana verrà anticipata a sabato 13 gennaio 2024 alle ore 15.00".

data e orario Napoli Salernitana: sabato 13 gennaio, ore 15:00