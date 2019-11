UFFICIALE - Lecce-Cagliari si gioca! Migliorate le condizioni meteo, ecco le formazioni ufficiali

Serie A news - In programma alle 15.00 il recupero della sfida al Via del Mare, gara prima posticipata e poi rinviata nella serata di domenica per via dell'impraticabilità del campo. Condizioni meteo nettamente migliorate: si gioca regolarmente il match della 13^ giornata di Serie A. Lecce quartultimo e mai vittorioso in casa, Cagliari che in caso di successo raggiungerebbe la Lazio al 3° posto.

Formazioni ufficiali Lecce-Cagliari

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; La Mantia, Lapadula. All. Liverani

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran