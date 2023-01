Notizie Napoli calcio. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Scoppia la polemica per la scelta di Inter-Napoli, che sarà diretta da Simone Sozza. Il fischietto è nativo di Milano, della sezione di Seregno (Monza) e reduce dalle polemiche per la designazione in Milan-Fiorentina.

Inter-Napoli, designazione arbitrale

Inter – Napoli, ore 20.45

Sozza

Meli – Peretti

Iv: Piccinini

Var: Fabbri

Avar: Aureliano