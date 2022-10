UFFICIALE - Cremonese-Napoli, sarà sold out allo stadio Zini! Tutti i biglietti venduti già tre giorni prima

U.S. Cremonese comunica che la disponibilità di biglietti per assistere alla partita Cremonese-Napoli di domenica 9 ottobre è esaurita.

Le biglietterie saranno CHIUSE nella giornata di giovedì 6/10 e apriranno solo:

ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI POST VENDITA (Cambio nominativo ed emissione Cremo card)

NON SARA’ EFFETTUATA LA VENDITA DI ALCUN BIGLIETTO

Notizie Napoli calcio. Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Il ds Giacchetta ha toccato diversi temi, concentrandosi ovviamente sul prossimo Cremonese-Napoli in programma domenica alle 18:

"Il Napoli ad oggi è una squadra di altissimo livello, per qualità di gioco e organizzazione. Soprattutto dà l'impressione che tutti i giocatori giochino seguendo uno spartito che li realizza, con il sorriso ed un'intesa sopra la media. Sembra una macchina pressochè perfetta.

Su Cremonese-Napoli: "Affronteremo gli azzurri dopo un 6-1, questo ti mette nelle condizioni psicologiche di una gara in sofferenza. Cercheremo di dare il meglio per metterli in difficoltà, anche se c'è una differenza qualitativa evidente. Sappiamo che ci sarà da soffrire e l'obiettivo sarà quello di non soccombere, provando a costringere il Napoli a dove tirare fuori il meglio pur di fare risultato".

Sulla filosofia di Alvini e della Cremonese: "Abbiamo iniziato giocando in modo diverso, poi a Lecce siamo passati al 4-2-3-1. I principi però restano piò meno sempre gli stessi, magari qualcosa cambia in base alle assenze. La qualità del Napoli ti condiziona tantissimo, vedremo cosa studierà il mister per contrapporsi agli azzurri".

Su Gaetano: "Gianluca è un ragazzo che è cresciuto tantissimo da noi, l'anno scorso è stato protagonista. Se è rimasto a Napoli vuol dire che ha valori importanti, ma questo lo vedono tutti. Per noi è una soddisfazione, anche personale, così come quando vedo Di Lorenzo che fu un mio calciatore alla Reggina. Già in passato, rispetto ai suoi coetanei, dimostrava delle qualità superiori ed il lavoro e la dedizione lo hanno fatto diventare ciò che oggi tutti vediamo".

Su Di Lorenzo poi aggiunge: "Noi alla Reggina, con Mazzarri, lo prendemmo come difensore centrale. Per altezza e statuta ragionammo in prospettiva e decidemmo di metterlo terzino, inizialmente come quinto a centrocampo, e poi il resto è storia. Lui poi ci ha messo passio e dedizione ogni giorno".

Sul rapporto con Giuntoli: "Il Napoli ha dei giovani che possono fare la Serie A. Zerbin e Gaetano sono meritevoli di considerazione, Zanoli lo seguivamo dalla Primavera e sono sicuro che verrà fuori".

Su Valeri: "Da noi a sinistra, per essere una matricola, siamo messi abbastanza bene. Lui è qui da tre anni e sta facendo bene, dimostrando di avere un motore importante per questa categoria. Inoltre abbiamo Quagliata che è un Under 21 e ricorda un po' lo stile di gioco di Mario Rui. In Italia è un ruolo sempre carente, chissà che in futuro questo non possa essere risolto con qualche giocatore della Cremonese".

Su Kvaratskhelia: "E' un piacere vederlo giocare, ha avuto un impatto clamoroso. Però mi auguro come classe operaia che domenica daremo tutto per mettere in difficoltà il Napoli".