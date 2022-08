Udinese, Pozzo: "Pafundi può essere la vera sorpresa. Deulofeu? Valore aggiunto, se resta..."

Ultime calciomercato. Lunga intervista di Gianpaolo Pozzo, patron dell'Udinese, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Pozzo ha toccato diverse tematiche, alcune vicine anche al Napoli visto che ha parlato di giocatori come Simone Pafundi e Gerard Deulofeu che interessanto al club di De Laurentiis:

Ma voi portate avanti un modello che tanti vi invidiano e infatti da 28 anni siete in serie A.

«C’è una struttura di professionisti. Lavoriamo sullo scouting, cerchiamo di seguire anche i talenti locali, ma ne trovi meno».

Per la verità, Simone Pafundi, classe 2006, fantasista, nativo di Monfalcone, ha già esordito in A. E per tanti è un fenomeno.

«È un orgoglio. Può essere la vera sorpresa. Visto che da mesi non sfigura con i campioni».

Se Beto torna al top si può sognare.

«Ha già dimostrato il suo valore, ha le caratteristiche per fare un gran campionato. E poi c’è Deulofeu che, se resta, è un valore aggiunto. Non posso trattenerlo, ma finora non è arrivato l’offerta giusta. Quindi è con noi».