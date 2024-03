Udinese, contestazione per Cioffi e la società: la curva ha lasciato lo stadio prima della fine

Pomeriggio molto complicato per l'Udinese, che ha perso in casa per 2-0 contro il Torino. Una partita a senso unico quella del Bluenergy Stadium, con i tifosi friulani che si sono fatti sentire nel finale di gara. In settimana c'era stata qualche frizione tra Gabriele Cioffi e i sostenitori bianconeri, con l'allenatore che aveva parlato di troppa pressione nelle gare casalinghe per i suoi, messe proprio dal tifo, che ha prima risposto con uno striscione: "Non è pressione, è passione", e poi con alcuni cori.

Lo stesso Cioffi è criticato aspramente durante la sfida contro il Toro per i cambi effettuati e le scelte che non hanno convinto i tifosi. La curva ha lasciato lo stadio prima del fischio finale dell'arbitro, con la parte centrale del settore occupato dal tifo organizzato che è rimasta vuota negli ultimi minuti. Fischi al tecnico nel finale di partita, ma anche alla società, alla quale è stato chiesto di spendere di più per questo progetto. A riportarlo è TMW.