Tuttosport - De Laurentiis e Gattuso s'erano dati appuntamento nel week-end! Il rinnovo è una formalità, potrebbe esserci una richiesta dal mister

Ultime mercato Napoli - Domenica il Napoli avrà diritto ad una giornata di riposo e non è improbabile che in questi giorni il tecnico Gattuso possa incontrare il presidente De Laurentiis, come racconta Tuttosport:

"I due si erano dati appuntamento nel fine settimana per discutere di un rinnovo che sembra essere ormai solo una formalità. Le strade sembrano destinate a proseguire insieme, almeno per i prossimi tre anni. Tentare un incontro squadra-presidente potrebbe essere una richiesta di Ringhio ed un nuovo punto di partenza: dopo i fatti noti del post Napoli-Salisburgo, l’ammutinamento e le multe, le tensioni erano aumentate, ecco perché ristabilire la serenità potrebbe essere l’arma vincente del Napoli"