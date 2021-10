Tuttosport attacca: da Koulibaly e Maignan fino a Donnarumma, bel biglietto da visita per il nostro calcio! Altro che Green Pass, bisognerebbe somministrare un test di intelligenza ai tifosi...

Notizie calcio. Luca Beatrice, attraverso il suo editoriale su Tuttosport, ha posto l'accento su tutti gli sgradevoli accadimenti che da inizio stagione stanno aizzando polemica nel calcio italiano. Dal tema razzismo con Koulibaly, Maignan e Vlahovic protagonisti involontari, fino ai fischi a Donnarumma ed all'inno spagnolo:

Gli stadi stanno riaprendo al 75% e a breve si prevede il ritorno alla normalità. Se diventeranno per l’ennesima volta il palcoscenico per la frustrazione di imbecilli, tanto valeva tenerli chiusi e insultare in solitudine la tv. Da inizio stagione il portiere del Milan Maignan e il difensore del Napoli Koulibaly sono stati vittime di gravi insulti razzisti a Torino e Firenze, Donnarumma fischiato per tutta la partita Italia-Spagna. Bel biglietto da visita davvero per il nostro calcio! La verità è che, insieme al Green Pass, bisognerebbe somministrare un test di intelligenza ai tifosi: se sei un imbecille e un ignorante allo stadio non entri.