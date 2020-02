Tuttosport - Agnelli incontra Sarri: "Ti sembrava più facile da fuori?". Consegnato un messaggio urgente per la squadra

Serie A - «Vero che ti sembrava più facile da fuori?». Maurizio Sarri richiamato da Andrea Agnelli alla cena tenuta nei giorni scorsi post Verona, dove era presente anche il ds Paratici. Come riporta Tuttosportl'incontro, fissato da tempo come tutte le cene tra Agnelli e Sarri, ma capitato casualmente in un momento difficile per la squadra, è stata l'occasione per confrontarsi, né più né meno come quando le cose vanno bene. Tanto la regola della casa è ferrea: non si esonera nessuno durante la stagione (a meno di dover evitare disastri epocali), si giudica alla fine, sulla base dei risultati. Ora bisogna mettersi sotto e recuperare il terreno perso e il messaggio va passato con urgenza ai giocatori, alcuni dei quali ultimamente stanno rendendo al di sotto dei loro standard qualitativi.