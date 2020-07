Troise: "Forte amicizia tra Napoli e Lille, si spinge Osimhen in azzurro. C'è da risolvere la questione Milik"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno: “È reale l'interesse del Liverpool ed Osimhen è un po' frastornato dai vari fattori, ma il Napoli ed il Lille hanno una forte amicizia, quindi la squadra francese spinge affinché Victor arrivi in azzurro. È il presidente in persona ad essere in pressing sul giocatore che gli ha spiegato che Napoli è la tappa intermedia ideale per esprimersi al meglio. D'Avila ha fortemente rallentato questa trattativa, ma è noto che Osimhen preferisca la Premier League. In questa storia, chi ha fretta è solo il Lille, perché il Napoli deve risolvere anche la questione di Milik".