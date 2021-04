Torino-Napoli, le probabili formazioni di Sportmediaset: rientra Demme, scelto il sostituto di Manolas

Notizie Napoli calcio. Domani sera (ore 18.30) il Napoli affronterà in trasferta il Torino. Gli azzurri dovranno fare a meno di Manolas squalificato: in difesa spazio a Rrahmani. In mediana rientra invece Demme. Davanti persiste invece il ballottaggio Osimhen-Mertens. Ecco le probabili formazioni di Sportmediaset:

Torino-Napoli, probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.