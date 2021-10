Torino, Juric recupera Rodriguez e Pobega: niente da fare per Pjaca e Verdi

Torino al lavoro per preparare la gara in trasferta con il Napoli, in programma domenica 17 ottobre alle ore 18.00. Per i granata l'allenatore Ivan Juric ha previsto un'analisi tattica al video, poi una sessione tecnica; Praet e Verdi hanno svolto un allenamento differenziato, mentre Pjaca ha seguito un programma personalizzato. Nessuno di loro dovrebbe essere a disposizione contro il Napoli, mentre appaiono recuperati Ricardo Rodriguez e Pobega, che hanno lavorato con i compagni.

Con il Napoli Juric dovrebbe puntare su Linetty e Brekalo a supporto della prima punta, che sarà Belotti (leggermente favorito) o Sanabria. Sulle fasce Singo e uno tra Ansaldi e Ola Aina; in difesa Ricardo Rodriguez dovrebbe affiancare Bremer e Djidji.