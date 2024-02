Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric, tecnico del Torino, ha preso d’esempio il successo per 3-0 sul Napoli come apice raggiunto dai granata in questi anni di crescita: “In questi due anni e mezzo abbiamo fatto cose favolose, soprattutto considerando da dove siamo partiti. Abbiamo lavorato durante per arrivare nella parte sinistra della classifica. Oggi siamo una squadra credibile che non prende goal da tantissime partite e batte big come Napoli e Atalanta”.