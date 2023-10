Notizie Calcio - Serata incubo per il Torino, sconfitto 0-3 dall’Inter, con una doppia paura in campo. Prima Perr Schuurs si è gravemente infortunato lasciando il campo in barella col giocatore disperato dopo urla agghiaccianti, poi si è registrato anche uno svenimento per Nikola Vlasic. al termine del match. Il giocatore si è poi ripreso ma seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.