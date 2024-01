Torino, Cairo: "Vittoria importante. Già nel primo tempo si vedeva che avevamo la gara in mano"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria sul Napoli:

"L’anno scorso andavamo meglio fuori casa, ora dovremmo fare entrambe le cose (ride, ndr). Oggi abbiamo ottenuto una bella vittoria. Nel primo tempo si vedeva che avevamo in mano la partita. Vanja ha fatto una grande parata, ma eravamo in controllo. Abbiamo segnato subito dopo l’espulsione, ma non dipendeva da quello. La più bella di sempre? Facendo due conti dovrebbero essere circa 750 partite da presidente, sicuramente è una grande vittoria".