Torino, Cairo: "Diritti tv? Con De Laurentiis ho fatto come Ricci con la Meloni! Non sono minimamente d'accordo con lui"

Notizie calcio. Urbano Cairo, patron del Torino, si è così espresso in conferenza stampa al termine dell'Assemblea di Lega di Serie A, durante la quale sono stati assegnati i dirtti TV a Dazn e a Sky per i prossimi 5 anni:

"De Laurentiis non è d'accordo? Lo stimo, ma non sono d'accordo con lui. L'offerta di DAZN e Sky non è quella che avremmo voluto, ma potrebbe migliorare con il numero di abbonamenti in aumento e se la pirateria verrà abbattuta. Io stimo De Laurentiis, va sempre ascoltato con interesse e quello che dice ha sempre qualcosa di visionario, ma in questo caso non condivido minimamente ciò che dice. Ora magari non se ne rende conto, ma presto ci dirà grazie; un po' come Ricci con la Meloni...".