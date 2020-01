TMW - Politano-Napoli: filtra ottimismo! Domani il nuovo incontro, fiducia da tutte le parti in causa

Calciomercato Napoli - Davide Lippi, dopo aver incontrato Matteo Politano nel pomeriggio, ha incontrato anche il ds del Napoli Giuntoli. Non esistono più le condizioni per vedere il calciatore alla Roma dopo lo scambio saltato con Spinazzola. Intanto l'Inter ha riproposto lo scambio con Llorente che Conte gradirebbe, ma il Napoli lavora per un prestito con obbligo senza Llorente. Le parti si aggiorneranno domani mattina, ma c'è grande fiducia per il trasferimento di Politano alla corte di Gattuso. Lo riporta Tuttomercatoweb.