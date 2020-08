TMW - L'Atalanta insiste per Thauvin, ma il calciatore potrebbe preferire Napoli o Milan

Ultime calciomercato Napoli. Florian Thauvin, esterno offensivo del Marsiglia, è uno dei profili accostati al Napoli nell'attuale finestra di mercato. Sul giocatore è però forte il pressing dell'Atalanta, come riportato da Tuttomercatoweb:

"L'Atalanta potrebbe offrire un quinquennale (10 milioni complessivi) e mettere una clausola rescissoria in caso di una big per incentivare il giocatore e tentare di chiudere la trattativa. Anche perché Thauvin, a 27 anni, è nel pieno della sua maturazione ed è intenzionato a fare fuoco e fiamme dopo un anno di stop forzato per un problema alla caviglia. C'è anche la sensazione che potrebbe preferire una piazza come Milan o Napoli, più grande di Bergamo, dopo gli anni all'Olympique Marsiglia".