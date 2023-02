UFFICIALE - Caos Benevento, Vigorito esonera il Ds Foggia e il tecnico Cannavaro

Notizie Calcio - Terremoto in casa Benevento: il presidente Oreste Vigorito ha esonerato l’ex dirigente Pasquale Foggia e l’allenatore Fabio Cannavaro dopo la sconfitta interna contro il Venezia.

Benevento, esonerato Cannavaro

Preoccupato per la piega e la classifica - considerando il penultimo posto in classifica a -2 dalla zona salvezza - , il patron ha deciso di dare una scossa e dovrebbe giungere a breve l’annuncio ufficiale. Non è sfuggita sugli spalti la presenza di Daniele Faggiano, ex dirigente della Sampdoria, che porterebbe Roberto D'Aversa sulla panchina campana.

Ecco intanto la nota ufficiale del club con cui è stato comunicata la doppia uscita: