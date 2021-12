Tabellino Napoli-Spezia 0-1: risultato e sintesi

Risultato del Napoli. Risultato Napoli Spezia 0-1. Termina la 19esima giornata del Calendario di Serie A tra Napoli-Spezia.

Risultato Napoli

Napoli Spezia risultato finale 0-1 allo stadio Maradona. Una partita ricca di occasioni già dal primo tempo con gli azzurri che hanno avuto difficoltà a trovare la rete anche oggi in casa.

Tutte le news sul calciomercato e non solo

Napoli Spezia: sintesi e tabellino

Risultato Napoli oggi in tempo reale. Termina la partita allo stadio Maradona di Napoli. Sintesi Napoli Spezia risultato in tempo reale. Primo tempo con tantissime occasioni, ma sempre e solo per gli azzurri che non sono concreti nemmeno nella ripresa. Alla fine vincono gli ospiti con 0 tiri in porta e un autogol.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui (86′ Ghoulam); Lobotka (78′ Elmas), Anguissa; Politano (86′ Demme), Zielinski (69′ Ounas), Lozano; Mertens (46′ Petagna). All. Spalletti.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo (94′ Colley), Manaj. All.Thiago Motta

Ammoniti: Maggiore (S), Kiwior (S), Manaj (S), Petagna (N)

Gol Napoli Spezia: 37′ aut. Juan Jesus (N)